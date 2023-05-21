وكالة الأنباء العمانية ترصد استقبال الرئيس السيسي للسلطان هيثم بن طارق |شاهد

وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورصدت وكالة الأنباء العمانية وصول السلطان هيثم بن طارق واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له فور وصوله إلى مطار القاهرة وحفاوة الاستقبال.

وأضافت الوكالة، أنه بعد وصول السلطان العماني لمطار القاهرة توجه برفقة الرئيس السيسي إلى قاعة التشريفات مرورا بين صفين من حرس الشرف من الحرس الجمهوري.

وأوضحت الوكالة، أنه عقب استراحة قصيرة بقاعة التشريفات، استقل بن طارق برفقة الرئيس السيسي الموكب الذي أقلهما إلى قصر الاتحادية تحفهما كوكبة من الدراجات النارية من الحرس الجمهوري المصري، حيث أجريت لجلالته مراسم استقبال رسمية.

وقبيل دخول الموكب المقل للقائدين البوابة الرئيسة لقصر الاتحادية، اصطفت كوكبة من الخيالة، ونفخت الأبواق، فيما أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة، بعدها اصطحب الرئيس السيسي سلطان عمان إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العُماني والسلام الجمهوري المصري، بعد ذلك قام السلطان العماني يرافقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد حرس الشرف الذي أدى التحية لـ بن طارق، وبعدها تم التقاط الصور للقائدين.

وعقب ذلك صافح سلطان عمان كلا من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (رئيس بعثة الشرف) والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان والمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.