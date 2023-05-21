تشريح جثمان ربة منزل خنقها زوجها بسلك شاحن في أسيوط

أمرت نيابة مركز أسيوط بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان ربة منزل قام زوجها بخنقها بسلك أثناء نومها بمنزله بمنطقة نزلة عبد اللاه بأسيوط، وطلب تحريات المباحث.



لفظت زوجة أنفاسها الأخيرة، في منطقة نزلة عبد اللاه دائرة حي شرق مدينة أسيوط، بينما تشير التحريات الاولية إلى اتهام زوجها الإقدام على قتلها.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، حول إقدام زوج على قتل أثناء نومها في منطقة نزلة عبداللاه.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم وسيارة مرفق الإسعاف، وبفحص البلاغ تبين مصرع "سناء.س.ت" البالغة من العمر 30 عامًا ربة منزل، واتهام زوجها "عبدالعاطي.ف.م" بارتكاب الواقعة.

تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على الزوج المتهم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

في السياق أوضح، شقيق المتهم، أحد أهالي منطقة نزلة عبداللاه في حي شرق أسيوط، أن المتهم كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، عقب وفاة شقيقهما منذ شهر فبراير الماضي، إثر إصابته بسكتة قلبية، بينما لم يتوجه لزيارة أطباء للتغلب على حالته النفسية، ما يرجح أن يكون السبب وراء ارتكاب الجريمة.