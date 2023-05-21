شاهد | خطيبة نجم الأهلي تمزج بين الأناقة والجمال .. صور

سحرت سلمى صقر خطيبة نجم النادي الأهلي مروان عطية، أنظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى صقر باطلالة كاجوال مرتدية توب مشجر، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، مما اثار اعجاب متابعيها.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.