الإسماعيلي يحقق فوزا مهما على حرس الحدود بهدف نظيف

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزا هاما على نظيرة حرس الحدود بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز





أحرز محمد الشامي هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 54 من خلال تمريرة من محمد حسن إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد الشامي بتسديدة على الطاير من لمسة واحدة سكنت أسفل يمين المرمى.













حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم





خط الدفاع .. محمد هاشم ...محمد نصر ... محمد دسوقي ... كريم عرفات





خط الوسط سيرجي اكا ... محمد حسن ... أحمدمدبولي...محمد الشامي





خط الهجوم .. ياوانور... فراس الشواط





بينما خاض حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:-









حارس مرمى .. محمد فوزي





خط الدفاع .. محمد رضا ...محمود بن والي ... خالد سامي ... أحمد قناوي شديد





خط الوسط مصطفى جمال ... أحمد فيلكس ... حامد الجابري .. اسلام جمال





خط الهجوم .. مصطفي زيكو... فلانتين اودو





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