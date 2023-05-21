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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا .. نزوح أكثر من 36000 شخص بسبب الفيضانات | فيديو

فيضانات ايطاليا
فيضانات ايطاليا

قال مسؤولون إقليميون إن أكثر من 36 ألف شخص أجبروا الآن على ترك منازلهم بسبب الفيضانات القاتلة في شمال شرق إيطاليا، حيث ابتلع ارتفاع منسوب المياه المزيد من المنازل وعزلت الانهيارات الأرضية القرى الصغيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة العنيفة في وقت سابق من الأسبوع الجاري في مقتل 14 شخصًا ، وتحويل الشوارع في مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار.

ومع سقوط المزيد من الأمطار، مددت السلطات الإقليمية حالة التأهب للطقس الأحمر حتى يوم الأحد.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني ، يوم السبت ، إنها ستغادر قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرًا للتعامل مع حالة الطوارئ.

وقالت للصحفيين 'بصراحة لا يمكنني البقاء بعيدًا عن إيطاليا في مثل هذه اللحظة المعقدة' وشكرت 5000 شخص - من عمال الإنقاذ إلى المتطوعين - الذين تم حشدهم لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

كما شكرت زملائها من قادة مجموعة السبع على عروضهم الخاصة بالمساعدة.

ومن المتوقع أن تزور ميلوني بعض المناطق الأكثر تضررا يوم الأحد.

وتشير كوارث إيطاليا إلى أن أزمة المناخ على أبواب أوروبا

وذكرت خدمة الإطفاء إن طائرة هليكوبتر كانت تحاول إعادة التيار الكهربائي تحطمت يوم السبت بالقرب من لوجو ، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

وسقطت أمطار استمرت ستة أشهر في غضون 36 ساعة في منطقة إميليا رومانيا ، ووصفت الفيضانات بأنها أسوأ ما شهدته البلاد منذ قرن.

وتسببت الفيضانات فى حدوث أكثر من 305 انهيارات أرضية وألحقت أضرارا أو أغلقت أكثر من 500 طريق فى المنطقة.

وصرح ماورو لودولا لوكالة فرانس برس ان 'المياه بدأت في الارتفاع الساعة 2:00 ظهرا (الجمعة) قادمة من الحقول' بعد ان امتلأت القنوات المجاورة بالفيضانات بسبب الفيضانات.

واضاف 'انه صعب، أريد أن ينتهي الأمر سريعًا، وأن أكون قادرًا على المضي قدمًا ... لالتقاط أنفسنا".

وأصيب لودولا بالاختناق وهو يطلع على منزله المدمر 

وقال رئيس بلدية بولونيا ماتيو ليبور يوم السبت إن إصلاح الطرق والبنية التحتية سيستغرق 'شهورًا ، وفي بعض الأماكن ربما سنوات'

وقال حاكم الإقليم ، إن الفيضانات التي قتلت ما لا يقل عن 13 شخصًا في منطقة إميليا رومانيا بشمال إيطاليا تسببت في أضرار بمليارات اليورو وألحقت أضرارًا بالغة بالزراعة بشكل خاص.

ودمرت الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع الجانب الشرقي من المنطقة ، المعروف باسم رومانيا ، مع ما يصل إلى 300 انهيار أرضي ، وفيضان 23 نهرًا ، وتضرر أو تدمير حوالي 400 طريق ، وغمرت 42 بلدية.

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