متبنية "فتاة فيصل المشردة": أبوها وأمها رموها في الشارع

أكدت منال جمال، السيدة التي تبنت "لقاء" المشهور بفتاة فيصل منذ عامين، أنها تعرفت على الفتاة لقاء لأول مرة عندما كانت تمر بأحد الشوارع ووجدتها تتعرض لبعض المضايقات من بعض الشباب، وأوقفت سيارتها الخاصة لمساعدتها، موضحة أن لقاء كشفت لها أنها كانت موجودة في الشارع بسبب استغناء عائلتها عنها، متابعة: "أبوها وأمها رموها في الشارع في سن الـ11 عاما".

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها انقذتها من مضايقات الشباب، مؤكدة أن تاجرة مخدرات استغلت "فتاة فيصل المشردة"، والفتاة تزوجت من شخص جيد جدًا، إلا أنها كانت تعاني من انهيار عصبي ونفسي بسبب تعرضها لـ"اغتصاب" في ميدان التحرير في سن الـ11 عاما.

وأوضحت أن مكتب الدكتور مصطفى مدبولي له كل الشكر ساعد "فتاة فيصل المشردة" وتم تحويلها إلى إحدى دور الرعاية، مضيفة: "كانت حافظة للقرآن والأحاديث النبوية وكانت تريد أن تلتزم، كما أنه تم وضعها في مصحة العباسية لإنقاذها لكنها لم تستمر وهربت من المكان".