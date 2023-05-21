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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. صعود رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني مركبة "دراجون"

علي القرني وريانه
علي القرني وريانه برناوي

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، صعود رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني على متن مركبة دراجون محطة إطلاق الصاروخ في فلوريدا استعدادا للانطلاق في مهمة فضائية تاريخية.

كما أفادت قناة “الشرق” السعودية، بأن ريانة برناوي وعلي القرني ينطلقان إلى الفضاء بعد نحو 3 ساعات من الآن في مهمة إكس-2

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، إن الاستعدادات لمهمة “AX-2” استكملت بموعدها المقرر اليوم الأحد.

شاهد.. وصول ريانة برناوي وعلي القرني لمحطة فلوريدا استعدادا لمهمة فضائية تاريخية

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وأكدت "ناسا"، مراعاة الأحوال الجوية لانطلاق مهمتها إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التي تحمل أربعة رواد فضاء، وهم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية.

كما تضم المهمة، الأمريكيين، بيجي ويتسون، وجون شوفنر.

ريانة برناوي علي القرني السعودية الفضاء مهمة فضائية ناسا سبيس إكس

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