شاهد.. صعود رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني مركبة "دراجون"

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، صعود رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني على متن مركبة دراجون محطة إطلاق الصاروخ في فلوريدا استعدادا للانطلاق في مهمة فضائية تاريخية.

كما أفادت قناة “الشرق” السعودية، بأن ريانة برناوي وعلي القرني ينطلقان إلى الفضاء بعد نحو 3 ساعات من الآن في مهمة إكس-2

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، إن الاستعدادات لمهمة “AX-2” استكملت بموعدها المقرر اليوم الأحد.

وأكدت "ناسا"، مراعاة الأحوال الجوية لانطلاق مهمتها إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التي تحمل أربعة رواد فضاء، وهم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية.

كما تضم المهمة، الأمريكيين، بيجي ويتسون، وجون شوفنر.