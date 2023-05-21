شاهد.. وصول ريانة برناوي وعلي القرني لمحطة فلوريدا استعدادا لمهمة فضائية تاريخية

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية" السعودية، لحظة وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني محطة إطلاق الصاروخ في فلوريدا استعدادا للانطلاق في مهمة فضائية تاريخية.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، إن الاستعدادات لمهمة “AX-2” استكملت بموعدها المقرر اليوم الأحد.

وأكدت "ناسا"، مراعاة الأحوال الجوية لانطلاق مهمتها إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التي تحمل أربعة رواد فضاء، وهم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية.

كما تضم المهمة، الأمريكيان، بيجي ويتسون، وجون شوفنر.