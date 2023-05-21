بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية خاصة حول الاكتتاب فى أول صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة “الذهب”.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد الماضي، على إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب بالبورصة "المتوافق مع الشريعة الإسلامية" والذى يسمح للمؤسسات والأفراد ولأول مرة فى مصر بالاستثمار فى الذهب دون شراء الذهب نفسه.

ويكون ذلك عن طريق تعاقد العميل مع شركة السمسرة المشاركة في تلقي الاكتتاب والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب يوم الأحد الماضي ويمكن للعميل شراء الحد الأدنى للوثائق وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ودون حد أقصى، وهو ما يعني قيمة 1000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب.