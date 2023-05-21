عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

مذيع صدى البلد طارق
مذيع صدى البلد طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية خاصة حول الاكتتاب فى أول صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة “الذهب”. 

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد الماضي، على إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب بالبورصة "المتوافق مع الشريعة الإسلامية" والذى يسمح للمؤسسات والأفراد ولأول مرة فى مصر بالاستثمار فى الذهب دون شراء الذهب نفسه.

ويكون ذلك عن  طريق تعاقد العميل مع شركة السمسرة المشاركة في تلقي الاكتتاب والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب يوم الأحد الماضي ويمكن للعميل شراء الحد الأدنى للوثائق وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ودون حد أقصى، وهو ما يعني قيمة 1000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب.

استثمار في الذهب الاستثمار فى الذهب الذهب شراء الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

ترشيحاتنا

بايدن: سألتقي الرئيس الصيني قريبا.. والدفاع عن تايوان أمر حتمي

إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

تحركات طبيعية .. مفاجأة حول أسعار الذهب

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ