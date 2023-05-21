قوات بوتين "منهكة".. قائد روسي سابق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حرب أوكرانيا

واصل القائد الروسي السابق، إيجور جيركين، اليوم الأحد، انتقاد عمليات الجيش الروسي العسكرية في أوكرانيا، واصفا قواتها بأنها "منهكة" ومجهزة بشل سيئ.

وبرز جيركين في الجيش الروسي خلال ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 وعمل لاحقا كقائد للقوات الانفصالية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وهو قومي روسي، لطالما كان مؤيدا لغزو أوكرانيا، لكنه في الآونة الأخيرة أصبح ينتقد جهارا أداء الجيش الروسي في الحرب.

ونشر جيركين، اليوم الأحد، منشورا مطولا يحلل آخر الأخبار من ساحة المعركة وأشار إلى أنه يتوقع هجوما كبيرا من القوات الأوكرانية قريبا، بسبب سوء القوات الروسية.

وكتب: “لماذا أعتقد أن العدو سوف تهاجم قريبا؟.. على وجه التحديد لأن لديهم أفضل فرصة للنجاح الآن.. أفضل وحدات الضربة للقوات المسلحة الروسية منهكة من شهور من القتال.. ومخزونات الذخيرة أصبحت ضئيلة”.

وأوضح جيركين بمزيد من التفصيل كيف ستواجه روسيا القوات الأوكرانية في هجمات من جبهات مختلفة.

وكتب: “على سبيل المثال، إذا قادوا هجوما في منطقة دونيتسك في دونباس، فسيواجهون قوات "تحطمت بشدة و "ضعفت" من خلال إعادة نشر الاحتياطيات في باخموت. لهذا السبب وغيره، رفض الجهود المبذولة لأخذ مدينة باخموت باعتبارها لا تستحق حتى الجهد والمال الذي تم إنفاقه عليها”.

وكتب جيركين: "باخموت مستوطنة.. مع الأخذ في الاعتبار ما أعرفه عن الخسائر والموارد الضائعة والوقت الضائع والفهم الأولي للعجز الاستراتيجي لهذه العملية”.

والنطاق الكامل لخسائر روسيا في باخموت غير واضح في هذا الوقت. في وقت سابق من هذا الشهر ، قدرت المخابرات الأمريكية أن ما يقرب من 20 ألف جندي روسي قد قتلوا على مدى الأشهر التي استغرقتها للسيطرة على المدينة، مع 80 الف إصابة إضافية.

وكتب جيركين، مشيرا إلى الجبهات الأخرى التي كان من الممكن الدفاع عنها بشكل أفضل: "لم تأخذ القوات المسلحة للاتحاد الروسي أي شيء على الإطلاق ، لكنها غسلت نفسها بالدماء بكثرة بالقرب من أفدييفكا، في مارينكا وأوجليدار. لسوء الحظ، ليس أولئك الذين خططوا ووجهوا هذه العمليات من مقر كبير، ولكن دماء جنود وضباط الخطوط الأمامية”.