قال مستشار البنتاجون السابق، دوجلاس ماكجريجور، إن مدينتي خاركيف وأوديسا سيقعان في قبضة روسيا، خاصة بعد تصدي القوات المسلحة الروسية للهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا.

وأشار مستشار البنتاجون اليوم، إلى أن كييف استنفدت آخر احتياطياتها من القوة البشرية والتكنولوجيا العسكرية، وستكون قريبًا قادرة على الرد بشكل جيد على تصرفات الجيش الروسي. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف ماكجريجور، "لا أتوقع حرباً خاطفة مفاجئة، لكن أوديسا وخاركوف ستقعان بالتأكيد تحت سيطرة موسكو".

وأشار مكجريجور إلى أن القوات المسلحة الروسية ستتصرف بحذر لتعظيم استخدام الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة والتفوق الجوي. وفي الوقت نفسه، يعتقد الخبير أن هجومًا جديدًا للقوات المسلحة الروسية والعمليات اللاحقة لتحرير خاركوف وأوديسا أمر لا مفر منه عمليًا.

وفي وقت سابق، قال مكجريجور، إن الولايات المتحدة وضعت كييف أمام خيار: بدء محادثات الاستسلام أو شن هجوم.