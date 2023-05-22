دعاء الزواج الصالح.. ردده مع الأخذ بالأسباب

دعاء الزواج الصالح ، الزواج هو رزق وتيسير من الله عز وجل وعلى العبد أن يأخذ بالأسباب في اختيار شريك حياته، الدعاء عبادة سهلة تأتي مع الأخذ بالأسباب والزواج سنة الحياة كما أن الكثير من الشباب والفتيات يبحثون عن دعاء الزواج الصالح ، ونشير إلى انه لم يرد نص أو حديث شريف بعنوان دعاء الزواج الصالح، لكن هناك الكثير من الآيات التي تحث على الزواج، وفيما يلي عدد من الأدعية التي نأخذ بها في دعاء الزواج الصالح.



ونقول في دعاء الزواج الصالح اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجاً، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقاً، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولداً طيّباً، تجعل له خلقاً صالحاً في حياتي ومماتي.

- اللهمّ زوّجني رجلاً صالحاً تقرّ به عيني، وتقرّ بي عينه، يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك باسمك العليم أنك عالم بحالي، فبرحمتك يارب يارب يارب زوجني برجل صالح يستر علي، ويكون قرّة عين لي وأكون قرّة عين له يا رب.

- يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ، فرّج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي، وقلّة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين، يا ودود يا كريم، يا جبار السماوات والأرض، يا هادي القلوب اهدي قلبي، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني.

- اللّهم لا تحرمني سعة رحمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي.

-كما يمكن أن نقول في دعاء الزواج الصالح هب لي من لدنك زوجا صالحا... اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن فأنت على كل شيء قدير.

-يا من إذا قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين".

اللهمّ ارزقني الزّوجة الصّالحة التي إن أمرتها أطاعتني، وإن نظرت إليها سرّتني، وإن أقسمت عليها أبرتني، وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

-اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجاً صالحاً يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.

دعاء الزواج المستجاب

دعاء الزواج المستجاب، الكثير يبحث عن دعاء الزواج المستجاب، وفي الدعاء التضرع إلى الله عز وجل في تسهيل كل ما هو صعب خاصة وأن هذه الأيام أصبح أمر الزواج صعبا نظرا لتكاليف الزواج، لكن مهما كانت الأمور صعوبة على العبد أن يأخذ بالأسباب ويلجأ أيضا لدعاء الزواج المستجاب.

ونقول في دعاء الزواج المستجاب يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.

-اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ.

-اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، القَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

-اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجاً، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقاً، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولداً طيّباً، تجعل له خلقاً صالحاً في حياتي ومماتي.

-اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

-لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

-رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

-اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

دعاء الزواج للمرأة

-اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أقضي حاجتي وأنس وحدتي وفرج كربتي واجعل لي رفيقا صالحا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك فأنت بي بصيرا، يا مجيب المضطر إذا دعاك أحلل عقدتي وأمن روعتي وأجب دعوتي.

- إلهي من لي ألجا إليه إذا لم ألجأ إليك إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب وهب لي من لدنك زوجا صالحا أو زوجة صالحة وأجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت على كل شيء قدير، يا من قلت للشيء كن فيكون، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

-اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشقٍ لله ورسوله، ناجحٍ في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني. اللهم إنّي أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجاً صالحاً يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير

اللهمّ اغفر ذنبي وحصن فرجي، وطهّر قلبي

اللهمّ ارزقني بالزّوج الذي هو خير لي وأنا خيرٌ له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله، اللهمّ إنّي أعوذ بك من بواري وتأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيراً ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به.

عن عبدالله بن ابي اوفي رضي الله عنهما قال: خرج الرسول (ص) فقال: من كانت له حاجه الى الله تعالي او الى احد من بني ادم فليتوضأ و ليحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ، ثم يثنى على الله تعالي و ليصلي ع النبي ص و ليقل : لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمدالله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك، و عزائم مغفرتك ، و العصمه من كل ذنب ، و الغنيمة من كل بر ، و السلامة من كل اثم ، لا تدع ذنبا الا غفرته و لا هما الا فرجته و لا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين.

-اللهم اني اسألك يا عالم الخفيات ويا من السماء بقدرته مبنية يا من الارض بعزته مدحية ويامن الشمس بنوره مضيئة ويا مقبلا على كل نفس مؤمنه زكية ويا مسكن الرعب الخائفين وأهَلْ التقوى ويا من حوائج الخلق بقدرته مقضية يا من نجيت سيدنا يوسف من رق العبودية ولا يزداد على كثرة الحوائج الا كرما وجودا ان ترزقني الزوج الصالح نعم الزوج والسلوى ونعم الرفيق والمعين علي طاعتك وعبادتك.

اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم، أن تفتح لأدعيتنا ابواب الاجابه، يا من اذا سأله المضطر اجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين.

يا رب يا من تجيب الداعى اذا دعى يا من تقول ادعونى استجب لكم اسالك باسمك الاعظم ووجدك الاعلى ان ترزقنى و ترزق اخوتى المسلمات بالزوج الصالح من حيث لا نحتسب وان ترزق اخواننا الشباب بالزوجة الصالحة سبحانك انك على كل شئ قدير يا رب العالمين ان ترزقنا جميعا بالازواج والزوجات الصالحات يا قدير.