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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مدير الجامع الأزهر يتابع سير الدراسة بفرع رواق المعهد الأحمدي بالغربية

صدى البلد

تفقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الأحد ، فرع الرواق الأزهري بالمعهد الأحمدي بمحافظة الغربية، حيث جاب حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، وذلك للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، كما استمع لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لحفظ القرآن الكريم.

وعلى هامش زيارته عقد د. عودة، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور د. حسن عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، وذلك لمناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة. 

وحث مدير عام الجامع الأزهر ، خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

جدير بالذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة الغربية قد بلغ ٤٨ فرعًا، وبلغ عدد المحفظين ٣٣٠ محفظًا، بينما بلغ عدد الدارسين من الكبار والأطفال ٧٧٥٠ دارسًا برواقي القرآن الكريم والتجويد للأطفال والكبار، ٤٤٧ دارسا برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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