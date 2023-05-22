أنظمة توفر الراحة عند قيادة السيارة.. تعرف عليها

تلعب أنظمة القيادة المساعدة دورا كبيرا في رفع مستويات السلامة والأمان على الطرق السرعة، وبسببها تفادي أصحاب السيارات الكثير من الحوادث التي كانت ستؤدي الي فقدان حياتهم، هذا ما دفع صناع السيارات حول العالم إلى ابتكار وتحديث سيارات تحتوي علي الكثير من وسائل الأمان والمساعدة المتطورة .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 أنظمة قيادة مساعدة هدفها حماية سائق السيارة وركبها من الحوادث :

1- مساعد الفرامل الاضطراري

مساعد الفرامل الاضطراري

يعمل مساعد الفرامل الاضطرارية عند تعرض السائق الي مواقف حرجة علي السرعات العالية، منها حالة التصادم الوشيك بالسيارات التي تسير في الأمام، ويعتمد في عملة على مستشعرات مثل الرادار والكاميرا.

مساعد الكبح الاضطراري متاح حاليا ضمن باقة التجهيزات القياسية في معظم سيارات الركاب الحديثة.

2- نظام السرعات المحددة ومسافة الأمان

نظام السرعات المحددة ومسافة الأمان

يساعد النظام الإلكتروني على القيادة في الحفاظ على ثبات سرعة سير السيارة ويحافظ أيضا على مسافة الأمان بين السيارة والمركبات التي تسير في الأمام، حيث انه وإذا تباطئت السيارة التي تسير في الأمام، فإنه يعمل علي خفض سرعة السيارة تلقائيا. وفي حالة تسارع السيارات التي تسير في الأمام، فإن السيارة تتسارع تلقائيا حتى حد السرعة المحدد من قبل سائقها .

3- مساعد الضوء العالي

مساعد الضوء العالي

مساعد الضوء العالي أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في تطور إضاءة السيارة، حيث يساعد علي كشف الطرقات بفضل تقنية LED، وإذا تم تشغيل مساعد الضوء العالي فإن شدة إضاءة السيارة تقل أو تزداد حسب المواقف المرورية التي تستنبطها السيارة، ويشترط لذلك توافر كاميرا أمامية تتعرف على السيارات والدراجات النارية القادمة في الاتجاه المعاكس.

4- مساعد الزاوية الميتة

مساعد الزاوية الميتة

لا يتمكن قائد السيارة من رؤية النطاقات الصعبة عن طريق المرايات عبر الكتف وخاصة في السيارات الحديثة، وهنا تظهر أهمية مساعد الزاوية الميتة "Blind Spot Assist"، حيث يقوم النظام بمراقبة نطاقات جسم السيارة، التي لا يمكن لقائد السيارة رؤيتها من خلال المرايات.

5- مساعد ركن السيارة

مساعد ركن السيارة

الرجوع بالسيارة الي الخلف يكون امر صعب النسبة الي الكثير من السائقين، وهناك العديد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة، التي تساعد قائد السيارة على اجتياز مثل هذه المواقف، منها كاميرا الرؤية الخلفية، والتي توضح كيفية توجيه السيارة في مكان ركن السيارة، والأنظمة الإلكترونية، التي تقيس أماكن ركن السيارة عند المرور عليها وتقوم بإدخال السيارة تلقائيا إلى مكان ركن السيارة، ويقتصر دور قائد السيارة في هذه الحالة على الضغط على دواسة الوقود أو المكابح فقط .