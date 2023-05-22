عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حبيبة بيل جيتس تظهر للعلن.. من هي وكيف تعرف عليها

الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي بيل جيتس

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن جيفري إيبشتن اكتشف أن بيل جيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت كان على علاقة مع لاعبة روسية ودفع تكاليف تعليمها قبل أن يطلب منه جيفري أن يدفع ما تحتاجه الفتاة مقابل صمته.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، التقى جيتس بميلا أنتونوفا حوالي عام 2010 ، عندما كان في منتصف الخمسينيات من عمره وكانت في العشرينات من عمرها. 

txt

بيل جيتس يتحدى حظر الذكاء الاصطناعي لهذا السبب

txt

سيارة فورد Tourneo Courier الجديدة| تفاصيل

وقابلت ايبشتين بعد ثلاث سنوات ودفع لها مقابل الالتحاق بمدرسة برمجيات ، قبل إرسال بريد إلكتروني إلى جيتس في عام 2017 وطلب تكلفة تعليمها، كما زعمت الصحيفة ، نقلاً عن أشخاص على إطلاع على الموضوع.

في وقت إرسال البريد الإلكتروني ، كان إبشتاين يحاول دون جدوى إقناع جيتس بالاستثمار في صندوق خيري بمليارات الدولارات مع جيه بي مورجان تشيس ، كما تابعت الصحيفة ، موضحة أن الأثر وراء الرسالة ... هو أن إبشتين يمكنه الكشف عن القضية إذا لم يحافظ جيتس على علاقته بالفتاة ".

وأكدت متحدثة باسم جيتس التبادل ، قائلة إن إبشتين حاول دون جدوى الاستفادة من علاقة سابقة لتهديد جيتس، وكانت علاقة جيتس بإبستين في نهاية المطاف هي سبب انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 27 عامًا من ميليندا فرينش جيتس. 

كان قد التقى إبشتين وجيتس لأول مرة في عام 2011 ، بعد أن أدين بالفعل بتهمة اغتصاب أطفال، التقى الاثنان مرات عديدة، وفقًا لتقرير “نيويورك تايمز” لعام 2019 ، حيث أخبر جيتس زملائه أنه وجد أسلوب حياة إبشتين مختلفًا جدًا ومثيرًا للاهتمام ، على الرغم من أنه لم يناسبه.

يصف جيتس الآن علاقته بإبشتين بأنها خطأ، وتم القبض على إبشتين في عام 2019 ووجهت إليه تهمة الاتجار بعشرات الفتيات القاصرات ، لكن عُثر عليه ميتًا في زنزانته في مانهاتن قبل تقديمه للمحاكمة. 

وصنفت وفاته بالانتحار، على الرغم من أن هذا التفسير الرسمي قوبل بتشكك واسع النطاق ، بسبب علاقاته الوثيقة مع الشخصيات الغنية والقوية ، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ، والمدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ، والأمير البريطاني أندرو.

استثمار الدولارات القاصرات انفصاله عن زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

رسالة من خارج الأرض.. سعوديون يوجهون رسالة لـ العالم بعد وصولهم الفضاء|فيديو

بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

فحص 284 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ميتة علي الزواج.. شاهد ياسمين الخطيب وهي عروس تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ