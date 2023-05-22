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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنهاء خصومة بين عائلتين بقرية معصرة صاوى بمركز طامية بالفيوم

المحكمين بالجلسة
المحكمين بالجلسة

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى عاشور وعبد السلام بقرية معصرة صاوى بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

 

وتم استدعاء طرفى جلسة الصلح من العائليتن  برعاية  العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية والمقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة طامية ورجال مباحث مركز شرطة طامية والتغطية الأمنية لجلسات الصلح .

أقيمت  جلسة ميعاد تحكيم وصلح في قاعة نادي معلمين طامية في نطاق مركز شرطة طامية .

وترجع هذه القضية الي خلافات بين عائلتين بسبب سؤء تفاهم بينهم وتدخلت مساعي الخير لاقامة جلسة ميعاد بين كل من ربيع عاشور أحمد محمد  طرف أول ، و  محمد سعد محمد عبد السلام  ،  جمعة عاشور زكي محمد    طرف ثاني وجميعهم من قرية معصرة صاوي مركز طامية .

 

بحضور هيئة التحكيم العرفي الموقره: العمدة خاطر عبد القوي خاطر نسر صعيد مصر رئيس لجنة المصالحات قطاع شمال الصعيد بالمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية  ، والحاج  عبد الله أحمد إبراهيم  أمين لجنة مصالحات مركز طامية بالمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية  ، والعمدة  أبو طالب شحات أبوطالب مساعد رئيس لجنة المصالحات قطاع شمال الصعيد بالمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية  و أحمد محمد يونس الشيخ أمين لجنة المصالحات مركز سنورس بالمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية ، العمدة محمود فرج مغيب  عضو لجنة المصالحات قطاع شمال الصعيد بالمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية ، والعمدة / جلال أحمد حلمي صاوي .

 

وبعد سماع حجة الأطراف تبين للسادة المحكمين أن سبب الخلاف سوء تفاهم بينهم بسبب الجيره وتم بحمد الله تعالي وتوفيقة الفصل فيها نهائيأ وتم الصلح والتراضي بين الطرفين واقسم الجميع علي كتاب الله أنهم أخوات وأهل وجيران وحبايب وذال من بينهم الخلاف وشرط جزائي علي الطرفين قيمتة نصف مليون جنية يطبق علي من يتعدي علي الاخر مستقبلا أو من يخالف تنفيذ قرار هيئة التحكيم العرفى وتنفيذ ما جاء في محضر الجلسه من بنود مشروطة للجميع يلتزمو بتنفيذها.

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم خصومة ثأرية الصلح خير

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