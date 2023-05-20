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تعليم

توافد طلاب الفيوم على المراجعات النهائية المجانية بحزب مستقبل وطن

النائب عبد القادر
النائب عبد القادر الجارحى امين حزب مستقبل وطن بالفيوم

توافد طلاب الثانوية العامة بالفيوم،  اليوم على قاعة جمعية الشبان المسلمين  بالفيوم لحضور  المراجعات النهائية المجانية التى ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم، تحت إشراف أمانة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتورة منى الخشاب.

وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى آمين الحزب بمحافظة الفيوم والأمناء المساعدين منى عابد، وأحمد صبرى البكباشي وأمين الزراعة والري علاء شيلابى ورحاب ضاهر من أمانة الإعلام.

وتتم المراجعات النهائية من خلال نخبة من أشهر  معلمى الثانوية العامة فى كافة التخصصات ، حاضر اليوم خبير اللغة العربية أحمد السلخ وخبير اللغة الانجليزية أحمد عز ، وذلك بمسرح نادى الشبان المسلمين. 

وفي ختام اليوم كرم النائب عبد القادر الجارحي ، المعلمين وتسليمهم شهادات التقدير على جهودهم وتطوعهم من أجل صالح أبنائنا الطلبة ، ودعم العملية التعليمية بمحافظة الفيوم، كما قام بتوزيع الهدايا علي الكلبة والطالبات.

وفي كلمته ، وعد الجارحي بتقديم جوائز ماليه قيمه لاوائل الثانوية العامة بشعبتيها العامة والأدلة تصل إلى ،60 الف جنيها  تكريما من حزب مستقبل وطن لأبنائنا المتميزين من طلاب الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن هذه المراجعات سوف تستمر حتي الاثنين الموافق ٥/٢٩ على مسرح نقابة الزراعيين ومسرح الشبان المسلمين حيث تشمل هذه المراجعات المجانية لطلاب الثانويه العامة جميع المواد الدراسية (علمي علوم _ علمي رياضة _أدبي).

ويقوم بتقديم المراجعات نخبة من أفضل  المعلمين المتطوعين بالمحافظة، وبأفضل الوسائل التعليمية والتجهيزات، بالاضافة لتوفير قاعات مجهزة،

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وحرصه علي التفوق العلمي لابنائنا وإيمانا منه أن بالعلم والعمل تبني الجمهورية الجديدة.

 

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الفيوم طلاب الفيوم المراجعات النهائية أمانة حزب مستقبل وطن الثانوية العامة أخبار التربية والتعليم

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