توافد طلاب الفيوم على المراجعات النهائية المجانية بحزب مستقبل وطن

توافد طلاب الثانوية العامة بالفيوم، اليوم على قاعة جمعية الشبان المسلمين بالفيوم لحضور المراجعات النهائية المجانية التى ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم، تحت إشراف أمانة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتورة منى الخشاب.

وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى آمين الحزب بمحافظة الفيوم والأمناء المساعدين منى عابد، وأحمد صبرى البكباشي وأمين الزراعة والري علاء شيلابى ورحاب ضاهر من أمانة الإعلام.

وتتم المراجعات النهائية من خلال نخبة من أشهر معلمى الثانوية العامة فى كافة التخصصات ، حاضر اليوم خبير اللغة العربية أحمد السلخ وخبير اللغة الانجليزية أحمد عز ، وذلك بمسرح نادى الشبان المسلمين.



وفي ختام اليوم كرم النائب عبد القادر الجارحي ، المعلمين وتسليمهم شهادات التقدير على جهودهم وتطوعهم من أجل صالح أبنائنا الطلبة ، ودعم العملية التعليمية بمحافظة الفيوم، كما قام بتوزيع الهدايا علي الكلبة والطالبات.

وفي كلمته ، وعد الجارحي بتقديم جوائز ماليه قيمه لاوائل الثانوية العامة بشعبتيها العامة والأدلة تصل إلى ،60 الف جنيها تكريما من حزب مستقبل وطن لأبنائنا المتميزين من طلاب الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن هذه المراجعات سوف تستمر حتي الاثنين الموافق ٥/٢٩ على مسرح نقابة الزراعيين ومسرح الشبان المسلمين حيث تشمل هذه المراجعات المجانية لطلاب الثانويه العامة جميع المواد الدراسية (علمي علوم _ علمي رياضة _أدبي).

ويقوم بتقديم المراجعات نخبة من أفضل المعلمين المتطوعين بالمحافظة، وبأفضل الوسائل التعليمية والتجهيزات، بالاضافة لتوفير قاعات مجهزة،

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وحرصه علي التفوق العلمي لابنائنا وإيمانا منه أن بالعلم والعمل تبني الجمهورية الجديدة.

f99ab6f0-7060-4bff-a5fe-5d3bc42664b1

0c78f97c-5d1a-4aaf-a4b1-2933bfd01731 - Copy

0d938446-53e4-4518-9325-63774e0b4c61

1b9736a0-4f20-4e5e-9097-96bc84392e9e

4bfb97a5-c15f-43e2-89ba-20f231763cfa

6a617672-e5a3-4de4-8b24-bc0f1d970081

6c1145b0-e2c4-43ed-ad2c-b49f385ac91d

7c7a6374-564d-417e-8584-cd724d6c0a92

7e229b02-c549-4f83-85fe-7e588cc41675

357a2b75-a8a4-4038-95b8-a05db6e10dbe

09632b5d-1f68-4d66-928a-ab218f77f8da

b5c33cb4-c6a6-4d14-9bf7-0f5b8c0e7e5f

c95f5553-511d-4213-869a-8b91924f9e38

cfacf2b6-39f5-4489-bca0-fe8eebf30016

d3a457ae-6f7f-4210-bb68-bde16fa9fa17

deb4c9d4-d9b5-4c2d-a6ae-00ca4a05d32b