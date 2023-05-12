مستقبل وطن الفيوم يعلن بداية المراجعات النهائية المجانية للصف الثالث الإعدادي

بدأت اليوم الجمعة المراجعات النهائية المجانية التى ينظمها حزب مستقبل وطن أمانة مركز الفيوم برئاسة أسامه الخولي أمين المركز وفؤاد أبو السعود ٱمين تنظيم المركز تحت إشراف أمانة الوحدة الحزبية بقرية الحادقة برئاسة عاشور يوسف، وذلك لطلاب الصف الثالث الأعدادي .



حاضر اليوم خبير اللغة العربية أحمد علي حيث استمر لنحو ساعتين، لاقت المحاضرة إعجاب الطلاب وتم تقديم مذكرة للمراجعة النهائية على أن يستمر الحزب غدا فى تقديم باقى المراجعات النهائية .

جاء ذلك بحضور ناصر الحادقة أمين نقابة المعلمين بالمركز وأحمد المنياوي بأمانة العلاقات بالمحافظة وعادل عبد اللطيف أمين مساعد المركز ومحمود فكري أمين لجنة المتابعة وحمادة السنباطي وعدد من القيادات التنظيمية والطبيعية بالقري المجاوره بالحادقة.