إدارة الفيوم : استمرار المراجعات النهائية المجانية لطلاب التعليم الصناعي بأبشواي ..صور

واصلت ادارة ابشواى التعليمية بمحافظة الفيوم ، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، المراجعات المجانية لطلاب وطالبات التعليم الصناعى بالمجان .

بحضور الدكتور حسين العشيري مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، وأحمد رياض سيف النصر وكيل إدارة أبشواي، وقيادات التعليم الفني والصناعي بالإدارة ومسئولي الامن بالإدارة والعلاقات العامة والاعلام.

وأكدت الإدارة التعليمية على إستمرار فعاليات المراجعات المجانية بإدارة أبشواي التعليمية لطلاب وطالبات دبلوم التعليم الصناعي، لليوم الثاني على التوالي .

بدأت فعاليات اليوم الثاني للمراجعات النهائية المجانية للبنات بقاعة نقابة المعلمين بابشواي، مادة رياضيات عامة، وللبنين بقاعة مدرسة ابوكساه الصناعية مادة فيزياء عامة - كهرباء علمي

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