محدش هيسافر.. دولة عربية تعاقب من يريد مغادرة أراضيها |ما القصة

كشف عضو في مجلس النواب العراقي، عن وجود ضريبة جديدة في الموازنة العامة للعام 2023 المنتظر إقرارها من المجلس، لافتا إلى أن الضريبة تحمل مسمى "ضريبة المطار".

وكشف النائب المستقل امير المعموري بحسب وكالة شفق نيوز، عن وجود "تحفظ واعتراض من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب على الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب على المواطنين بقانون الموازنة خصوصا ضريبة المطار".

وبين المعموري، وهو عضو في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أن "مسودة قانون الموازنة تنص على فرض ضريبة استقطاع 25 الف دينار من كل مواطن عراقي ينوي السفر إلى خارج البلاد".

وتابع "لا نعرف كيف ستكون آلية استقطاع المبلغ من المواطنين الذين ينوون السفر، إن كانت عبر تذكرة الطيران أم عبر رسوم من داخل المطار والمنافذ البرية".