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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. 3 بنود لمواجهة شح المياه خلال الصيف الحالي

نهر دجلة
نهر دجلة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، عن خطة من 3 بنود لمواجهة شح المياه خلال فصل الصيف، وجاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال المسؤول العراقي إن "الوزارة لديها خطة استثمارية وأخرى ضمن الموازنة التشغيلية من البرامج الخاصة لمواجهة شح المياه"، مشيرا إلى أن أغلب هذه الخطط ستكون ضمن ثلاثة توجهات.


وأوضح أن البند الأول يتضمن "تنفيذ منشآت خزن المياه والتركيز سيكون على صيانة السدود وتنفيذ بعض سدود حصاد المياه في المناطق الواعدة بالأمطار".
 

وفيما يتعلق بالبند الثاني، ذكر أنه "يخص مشروع الاستصلاحات، والوزارة تنفذ مشاريع مرتبطة بالري المغلق بتقنيات الري الحديثة مثل نقل المياه عبر الأنابيب، وتوزيعات المياه بالأنابيب واستكمال وصيانة وتعزيز المشاريع المنفذة سابقا".
 

وعن البند الثالث، أضاف شمال أنه يشتمل على تنفيذ دراسات استراتيجية وتصاميم متعلقة بتحسين منشآت الري وتعزيز أعمال الري.
 

ويهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في الأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة، والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.

السلطات العراقية الموارد المائية خلال فصل الصيف سوريا والعراق

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