العراق وروسيا يوقعان اتفاقية للتعاون في قطاع النقل وتطوير منظومة الطيران المدني

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأحد، توقيعها اتفاقية مع روسيا للخدمات الجوية، يتم بموجبها تحديث اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع الاتحاد السوفيتي في عام 1962، لغرض تحديثها وتعزيز آفاق التعاون المشترك في قطاع النقل، بما يسهم في تطوير منظومة الطيران المدني بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان سلطة الطيران العراقية أن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبدالرزاق الأسدي وقع اتفاقية الخدمات الجوية مع روسيا الاتحادية، بحضور السفير العراقي في روسيا قحطان الجبوري، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة كازان الروسية.

وأضاف الأسدي أن منتدى كازان الاقتصادي يعد فرصة طيبة للتواصل بين أعضاء دول العالم الإسلامي ولمناقشة مجموعة من الأهداف المشتركة بغية تنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة لتعزيز مبدأ الشراكة والرؤية الهادفة في عدة قطاعات اقتصادية.

يذكر أن منتدى كازان تضمن في جدول أعماله نحو 200 فعالية من جلسات ومؤتمرات وفعاليات في عدة مجالات، بهدف تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعملية والمجالات الأخرى بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



