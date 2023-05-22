ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

البيتزا هي واحدة من أكثر الأطعمة شعبية ، وإن كانت الأطعمة السريعة. إنه لذيذ ومليء بالجبن ، ويمكنك تخصيص الطبقة حسب حالتك المزاجية وذوقك.

يقوم العديد من الأشخاص أيضًا بتخزين البيتزا المجمدة ، والتي يمكن تناولها عن طريق التسخين لمدة 10 دقائق فقط في الفرن.

ومع ذلك ، نظرًا لكون البيتزا من الوجبات السريعة ، فإليك بعض المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك المنتظم للبيتزا في نظامك الغذائي.

1- خطر الاصابة بأمراض القلب

البيتزا غنية بالدهون المشبعة بسبب الجبن واللحوم المصنعة ، والتي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول لديك وكذلك خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يؤدي تناول ثلاث إلى أربع شرائح من البيتزا أو أكثر ، بشكل منتظم ، إلى عواقب صحية ضارة.

2_ زيادة الوزن

شريحة بيتزا بالجبن العادي تحتوي على 400 سعرة حرارية تقريبًا. لذا فإن تناول شريحتين أو ثلاث من البيتزا سيضيف 800 إلى 1200 سعرة حرارية في نظامك الغذائي. سيكون هذا أعلى عند إضافة طبقة معالجة مثل الببروني.

نظرًا لأن الشخص يجب أن يستهلك 2000 سعر حراري في المتوسط ​​في اليوم ، فإن هذه الشرائح القليلة من البيتزا ستستهلك ما بين 40 إلى 60٪ (أو حتى أكثر!) من السعرات الحرارية اليومية. عندما تضيف أيضًا سعرات حرارية من وجباتك الأخرى في اليوم ، يكون من الأسهل تناول الطعام في البحر. الإفراط في تناول السعرات الحرارية بانتظام سيزيد وزنك بسرعة.

3_زيادة الاصابة بخطر السرطان

يمكن أن يؤدي تناول اللحوم المصنعة عالية الدهون بانتظام مثل البيبروني ولحم الخنزير المقدد والنقانق كإضافات على البيتزا إلى زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان الأمعاء والمعدة.