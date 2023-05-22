عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: مصر تضع كل إمكانياتها لإنجاح اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ

صدى البلد

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر تضع كل قدراتها وإمكانياتها وخبراتها لإنجاح استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية فى سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، التى تنعقد لأول مرة، منذ ٤ سنوات، بشكل مباشر بين المشاركين بعد انتهاء حالة التباعد الاجتماعى التى فرضتها جائحة «كورونا» بما يليق بمكانة مصر دوليًا، حيث يتبادل الجميع الرؤى ووجهات النظر لدفع مسارات وجهود تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والإقليمية والبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، من أجل تعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

واجبة الخصم | تحذير رسمي من الضرائب لهؤلاء الممولين

بحضور 4000 مشارك.. انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي اليوم


قال الوزير، في لقائه بالقاهرة مع لودجر شوكنخت نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبي، موجهًا الشكر للبنك على الدعم المستمر الذى تلقاه مصر من البنك الآسيوي، خاصة فى أهم المشروعات القومية، ونعتز بالتعاون المشترك المثمر مع البنك؛ اتساقًا مع حجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التى تجاوزت المليار دولار فى العديد من القطاعات؛ بما يعد أكبر دليل على نجاح التعاون الثنائى، حيث تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الأفريقية.


أكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصرى لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع إلى أن يمتد التعاون المصرى مع البنك الآسيوي إلى الإسهام في طرح أول إصدار بأفريقيا والشرق الأوسط لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحنا فى إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراى»، مستعرضًا جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار.
 

استثمارات الاجتماعات السنوية الاقتصادات الناشئة التباعد الاجتماعي البنك الاسيوي للاستثمار التمويلات التنموية الدكتور محمد معيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قرار مفاجئ يحمل بشرى للاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني يمنح"المطيري" نجمة الاستحقاق والتميز من وسام الدولة

خبير يكشف سبب العطل الكبير فى الإنستجرام أمس

مستقبلها على المحك .. مخالفة سرعة تضع وزيرة الداخلية البريطانية في ورطة

العمل العربية تهدي الوزير حسن شحاتة درع المنظمة

بعد توقف 15 عاما .. هل يعيد الحوار الوطني الحياة لانتخابات المحليات؟

لا أتمنى لهم الشر والأذى.. في غضبي أدعو على أولادي فهل يستجاب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

من حذفها للتبرع بـ300 ألف جنيه.. قصة صورة فتحت النيران على محمد رمضان

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

فيديو

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ