استقالة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني .. وقرار عاجل لـ رئيسي

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عين علي أكبر أحمديان رئيسًا لمجلس الأمن القومي بدلًا من علي شمخاني.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الأحد، استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ونقل "إيران انترناشيونال"، عن وكالة "نور نيوز" للمجلس الأعلى في إيران، خبر استقالة علي شمخاني، بعد 10 أعوام .

ونقلت الوكالة بيت شعر نشره شمخاني عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت "بعد أن كثرت الأحاديث والإشاعات عن عزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاستقالة من منصبه، نشر هذا البيت الشعري الذي يدل على أنها مؤكدة بعد 10 سنوات في المنصب".

واختار شمخاني بيتاً من قصيدة غزلية لكاشاني، تتحدث عن وداع الأحبة، وتقول إن "ما كان في الخفاء أصبح في العلن".

