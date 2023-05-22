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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسدي يشكر مصر على استضافتها للدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي

صدى البلد

تقدم رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أحمد الأسدي بالشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا على احتضانها الدورة ال 49 لمؤتمر العمل العربي لتقديمها كافة التسهيلات لإنجاح المؤتمر ،إلى جانب الرعاية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر .


واستعرض الأسدي - خلال كلمته اليوم /الاثنين/ بالمؤتمر الذي يستمر حتى 29 مايو الجاري برعاية الرئيس السيسي - الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن المنظمة قامت بالعديد من الفعاليات لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات -أصحاب الأعمال - العمال) .


وأكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال العام الماضي ترجع إلى علاقاتها المتميزة مع أطراف الإنتاج الثلاثة وكافة المنظمات الإقليمية .


وأدان الأسدي، الاعتداءات المتواصة على الأراضي الفلسطينية التي تتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان، كما دعا الدول العربية لدعم استراتيجية التشغيل في الأراضي الفلسطينية.


كانت فعاليات الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي في دولة المقر (مصر) بدأت اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتترأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال هذا المؤتمر، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في (21) دولة عربية وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
 

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