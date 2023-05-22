عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرّك من الأطباء لعمل مشروعات تنموية وعلاجية في الوادي الجديد

وفد الأطباء
وفد الأطباء

زار وفد من النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وجمال عميرة وكيل النقابة، ومحمد فريد حمدي الأمين العام، ومصطفي عشوب أمين الصندوق المساعد، وخالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء، محافظة الوادي الجديد لتقديم الدعم للمنشآت الطبية بالمحافظة وبحث عمل مشروعات تنموية وطبية لخدمة أهالي المحافظة.

والتقى وفد النقابة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، بحضور الشيخ كامل مطر رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، ومؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ، وأحمد صالح نقيب أطباء الوادي الجديد، وأعضاء مجلس النقابة، وأحمد محروس وكيل وزارة الصحة، وقيادات المديرية، وعدد من التنفيذين المعنيين.

من ناحيته قدم المحافظ درع المحافظة لنقيب الأطباء ولجنة مصر العطاء كما ثمّن جهود التعاون المثمر بين المحافظة والنقابة في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة من خلال الدفع بالقوافل الطبية بالمناطق النائية، ودعم مبنى مستشفى باريس الجديد بعدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة ( أجهزة علاج طبيعي وأشعة).

كما تناول اللقاء بحث طرق دعم الخدمات الطبية والاطباء العاملين بالمحافظة وزيادة الامتيازات المقدمة لهم وكذلك تم مناقشة عدد من المشروعات الطبية التي تقوم بها الدولة مثل انشاء كلية طب بجامعة الوادي الجديد.

كما تم بحث امكانية مشاركة لجنة مصر العطاء في دعم القوافل الطبية والعلاجية للمناطق الاكثر احتياجا بالمحافظة وكذلك التعاون بين المحافظة وإتحاد القبائل في إقامة مشروعات صغيرة للأسرة الأكثر احتياجًا؛ لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير حياة كريمة لهم.

يذكر ان لجنة مصر العطاء كانت قد شاركت في اعداد وتجهيز قافلة طبية لواحة الفرافرة وذلك ضمن  خطة لجنة مصر العطاء  للوصول بالدعم و الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية خاصة الاكثر احتياجا منها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قرار مفاجئ يحمل بشرى للاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني يمنح"المطيري" نجمة الاستحقاق والتميز من وسام الدولة

خبير يكشف سبب العطل الكبير فى الإنستجرام أمس

مستقبلها على المحك .. مخالفة سرعة تضع وزيرة الداخلية البريطانية في ورطة

العمل العربية تهدي الوزير حسن شحاتة درع المنظمة

بعد توقف 15 عاما .. هل يعيد الحوار الوطني الحياة لانتخابات المحليات؟

لا أتمنى لهم الشر والأذى.. في غضبي أدعو على أولادي فهل يستجاب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

من حذفها للتبرع بـ300 ألف جنيه.. قصة صورة فتحت النيران على محمد رمضان

فيديو

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ