تحرّك من الأطباء لعمل مشروعات تنموية وعلاجية في الوادي الجديد

زار وفد من النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وجمال عميرة وكيل النقابة، ومحمد فريد حمدي الأمين العام، ومصطفي عشوب أمين الصندوق المساعد، وخالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء، محافظة الوادي الجديد لتقديم الدعم للمنشآت الطبية بالمحافظة وبحث عمل مشروعات تنموية وطبية لخدمة أهالي المحافظة.

والتقى وفد النقابة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، بحضور الشيخ كامل مطر رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، ومؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ، وأحمد صالح نقيب أطباء الوادي الجديد، وأعضاء مجلس النقابة، وأحمد محروس وكيل وزارة الصحة، وقيادات المديرية، وعدد من التنفيذين المعنيين.

من ناحيته قدم المحافظ درع المحافظة لنقيب الأطباء ولجنة مصر العطاء كما ثمّن جهود التعاون المثمر بين المحافظة والنقابة في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة من خلال الدفع بالقوافل الطبية بالمناطق النائية، ودعم مبنى مستشفى باريس الجديد بعدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة ( أجهزة علاج طبيعي وأشعة).

كما تناول اللقاء بحث طرق دعم الخدمات الطبية والاطباء العاملين بالمحافظة وزيادة الامتيازات المقدمة لهم وكذلك تم مناقشة عدد من المشروعات الطبية التي تقوم بها الدولة مثل انشاء كلية طب بجامعة الوادي الجديد.

كما تم بحث امكانية مشاركة لجنة مصر العطاء في دعم القوافل الطبية والعلاجية للمناطق الاكثر احتياجا بالمحافظة وكذلك التعاون بين المحافظة وإتحاد القبائل في إقامة مشروعات صغيرة للأسرة الأكثر احتياجًا؛ لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير حياة كريمة لهم.

يذكر ان لجنة مصر العطاء كانت قد شاركت في اعداد وتجهيز قافلة طبية لواحة الفرافرة وذلك ضمن خطة لجنة مصر العطاء للوصول بالدعم و الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية خاصة الاكثر احتياجا منها.