نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين بضرورة النظر فى رفع الدعم عن رغيف الخبز، موضحًا أن رفع الدعم عن رغيف الخبز وإعادة تسعيره هو أكبر خطوة للتحرر من مورثات عفا عليها الزمن ويستفيد منها الفاسدون أكثر من الفقراء والمحتاجين.

الاكتفاء الذاتي من القمح

وأكد "أبوصدام " خلال استضافته بموقع "صدى البلد"، أن الاستمرار في دعم الخبز إلى ما لا نهاية خطأ فادح يعرقل الوصول للاكتفاء الذاتي من الأقماح ويقضي على كل جهود الدولة لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من القمح .

كما ناشد "نقيب الفلاحين " بضرورة إعطاء الدعم نقديا للفقراء والمحتاجين، وذلك لمنع أى فسادن وفى نفس الوقت الاستفادة من القمح فى الخبز وعدم الاعتماد على القمح فى الخبز المدعم .

وأوضح أن المشروعات القومية الزراعية الحديثة تستهدف فى المقام الأول زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح، إذ تم زراعة نحو مليون فدان فى توشكى، و200 ألف فدان فى الدلتا الجديدة، وذلك غير مشروعات مستقبل مصر وسيناء.