سعر ووزن رغيف العيش في أمان.. الحكومة مستمرة في دعم محدودي الدخل

تسعى الحكومة إلى التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تنعكس على مصر من ارتفاع بأسعار السلع وخاصة الغذائية منها.

منظومة الخبز الجديدة:

وبذلت الحكومة خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة للحفاظ على الدعم المقدم، وعدم تحميل المواطن محدودي الدخل فاتورة موجة الغلاء والتضخم التي ضربت الكثير من الأسواق العالمية والمحلية.

ورصد تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منظومة الخبز الجديدة، موضحاً أنه تم تطبيقها في 2015 وهي تقضي على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز والذي كان يقدر على الأقل بحوالي 10 إلى 15%، متضمنة شراء صاحب المخبز الدقيق من وزارة التموين ودفع ثمنه، ثم إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم.

وتشمل المنظومة كذلك أن يحصل صاحب المخبز على الفرق بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز وبين ما يدفعه المواطن (5 قروش)، على أن تتحمل الدولة الفروق (90 قرشاً عن كل رغيف)، كما يعتمد تطبيقها على ما يتم تخصيصه للمواطن بواقع 5 أرغفة فى اليوم و150 رغيفاً للفرد في الشهر، حيث يقوم بالصرف بشكل يومي.

وجاء في التقرير أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز، ومن بينها بلوغ تكلفة إنتاج الرغيف التي تتحملها الدولة في حدود 90 قرشاً، فضلاً عن الحفاظ على سعر الرغيف عند 5 قروش، وتوحيد وزن الرغيف ليصبح 90 جراماً، بجانب المحافظة على الحصة اليومية للمواطن المصري من الخبز.

ويرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز نقاط الدعم التي تقدمها الدولة للمواطن المصري خلال السطور التالية:

وصرفت قبل يومين وزارة التضامن الاجتماعي، الدعم النقدي، معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2023، من منافذ الصرف.

المساعدات النقدية للأسر

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي، من برنامج تكافل وكرامة تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، لنحو 22 مليون أسرة مستفيدة، من معاش تكافل وكرامة عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، إضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وينتظر نحو 22 مليون مواطن ممن يتقاضون معاش تكافل وكرامة موعد صرف المعاش في كل شهر متضمنة الزيادة الأخيرة التي أجرتها الدولة وهي زيادة الـ 25%.

ويقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار السلع التموينية هو نتيجة طبيعية لما شهدته الأسواق من ارتفاع سعر السلع بنسبة 100 في المائة على مدار العام الماضي.

وأوضح الإدريسي لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، فإنها ما زالت تقدم دعماً للسلع، ولا تزال حريصة على تقديم حزمة حماية اجتماعية خاصة بمحدودي الدخل، وهو ما يُحسب لها.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن الدولة تحمّلت زيادة فرق سعر السولار عن المخابز؛ بعد زيادة سعر اللتر جنيه واحد؛ حيث تصل تكلفة سعر رغيف الخبز إلى 95 قرشًا على الدولة؛ ويُباع للمواطن بـ 5 قروش فقط.

وأضاف عشماوي، أنه تم زيادة مخصصات دعم التموين من 90 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة المصرية من أكثر الدول تأمينًا لاحتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

برنامج تكافل وكرامة

وأصدر الرئيس قرارا بتطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، وضمن قرارات الرئيس السيسي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات، وأكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.

وتسعى الدولة جاهدة للارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير كافة احتياجاته والدعم اللازم له سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا بشان صرف السلع التموينية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

كما تضمن التوجيه صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر، مع صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية.

وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات، كما أكد على حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموجينية داخل محافظه، باستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم على هذه المنافذ.