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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

21 دولة تجتمع بالقاهرة.. افتتاح أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي

افتتاح أعمال الدورة
افتتاح أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة افتتاح الدورة 49 لـ مؤتمر العمل العربي والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى تعقده  منظمة العمل العربية خلال الفترة من 22 - 29 مايو 2023،  وتترأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال هذه الدورة استنادًا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربى.

وشارك فى أعمال المؤتمر عدد من  الوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية فى (21) دولة عربية، وممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، ، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

مناقشة تحديات العمال

ويناقش تقرير مدير عام المنظمة "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل " المدرج على جدول أعمال الدورة (49) لمؤتمر العمل العربي سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار دوره في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

افتتاح أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة
افتتاح أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة
افتتاح أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة
افتتاح أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة
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