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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز بلاغي سرقة صيدلية وشقة بالأميرية ومدينة نصر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

وبمواجهته أعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الأدوية من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات (3) وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

وتم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية حال إستقلاله دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بسرقة مبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته حقيبة بداخلها عدد 2 " أجنة حديدية" - عتلة .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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