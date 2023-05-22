عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -قطاع الإعلام والاتصال/ إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب- الاجتماع التاسع عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وذلك يومي 22 و23 مايو 2023 بمقر الأمانة العامة، وبمشاركة وزارات الإعلام والجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المنظمات والاتحادات التي تحمل صفة مراقب في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب.

جاء ذلك تنفيذاً للتوصية رقم (3)، البند الخاص بــ " اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني"، الصادرة عن الدورة العادية (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب ".

ويناقش الاجتماع جملة من الموضوعات، يأتي في مقدمتها استعراض التقرير المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة حول تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجنة المذكورة، بالإضافة إلى إعداد مدونة سلوك تنظم عمل الموقع الإلكتروني للجنة، وكذلك تشكيل لجنة تعنى بالأمن السيبراني بهدف تحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، ودراسة مشروع دليل معيار التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية.

وفيما يتعلق بإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، سيتم دراسة المشروع المقدم من الهيئة العربية للبث الفضائي، تحت عنوان " منصة المواهب وصناع المحتوى العربي".