5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب باكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية محلية ، أن زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب البلاد، اليوم الإثنين.

وأضافت أن الزلزال ضرب الأجزاء الشمالية من باكستان، دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 91 كيلومتراً في منطقة حدودية.



وشعر بالزلزال سكان العاصمة إسلام آباد، ومناطق شيترال ووادي سوات ومالاكند ودير بشمال باكستان.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، مدينة سفيد سنك في محافظة خراسان الرضوية- شمال شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الهزة الأرضية كانت على عمق 7 كيلومترات.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل مركز الزلزال عند خط العرض 35.76 شمالاً وخط الطول 60.34 شرقاً.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أنه لم يصدر أي تقرير عن الأضرار المحتملة للهزة الأرضية إلى الآن.