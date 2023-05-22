حماية المستهلك الأسبق: جزء كبير من التجار أمناء ويضيفون هامش ربح بسيطا

أكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، أن الذي يتحكم في اقتصاديات السوق، هي نسبة العرض والطلب، ولا يوجد تسعير جبري، مضيفاً أنه يجب وجود السعر الإسترشادي وفقاً لضوابط محددة.



وأضاف "عبد المعطي" اثناء استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك جزءا كبيرا من التجار أمناء، و يضيفون هامش ربح بسيطا للسلع، مؤكداً أن التاجر جزء من الدولة.



وتابع:"لا بد على التاجر أن يراعي، أن المواطن جزء مهم من الدولة، و أن ليس من الضرورة أن أحقق كل مكاسبي في ظل الظروف والتحديات الحالية".