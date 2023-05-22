الإعلان عن الشعار الجديد| توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية للجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية

تعقد اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة د. حسام الدين مصطفى مؤتمرا صحفيا موسعا مساء غد الثلاثاء للاعلان عن فعاليات اللجنة خلال المرحلة المقبلة من بينها الاعلان عن اليوم البارالمبى الوطنى.

يشهد المؤتمر د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمهندس هشام حطب ورؤساء الاتحادات والأندية وعدد كبير من رموز الرياضة المصرية البارالمبية والأولمبية .



ويتم خلال مؤتمر اليوم توقيع مذكرة التفاهم للشراكة الاستثمارية للجنة البارالمبية المصري والاتحادات الأولمبية والبارالمبية.

وتعلن اللجنة البارالمبية فى المؤتمر الذى الذى يستضيفه قصر عابدين عن تأسيس أول شركة مساهمة فى تاريخ الرياضة المصرية بين اللجنة والاتحادات الرياضية البارالمبية والاتحادات الرياضية الأوليمبية التى لها نشاط باراليمبى والاستثمار الخاص، تحت اسم الشركة الباراليمبية للاستثمار فى المجال الرياضى، وذلك وفقا لقانون الشركات المساهمة وقانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

وتعمل الشركة فى مجال الاستثمار الرياضى لزيادة حجم الرعاية للجنة والاتحادات، فى مجالات التسويق الرياضى، التجارة فى أدوات وأجهزة الأشخاص ذوى الاعاقة، تنظيم المسابقات المحلية والدولية، والاستشارات الرياضية والهياكل الإدارية، ومجالات أخرى تقترحها الاتحادات ويوافق عليها الجميع. ويتم تأسيس الشركة برأس مال 20 مليون جنيه تكون نسبة اللجنة البارالمبية فيها 20 بالمائة، ولكل اتحاد من الاتحادات 5 بالمائة من الأسهم تتحملها عنه اللجنة وقت التأسيس، و15 بالمائة للمستثمر الخاص.

كما يتم خلال المؤتمر الاعلان عن الشعار الجديد للجنة، بالإضافة للاعلان عن حصول اللجنة الباراليمبية المصرية على شهادة الايزو فى الإدارة، والإعلان عن البطولات والأحداث الدولية التى تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، والتقدم بملف استضافة بطولة العالم للسباحة البارالمبية 2027، وآخر استعدادات المنتخبات الباراليمبية لباراليمبياد باريس 2024.من جانبه قال د. حسام الدين مصطفى أن المؤتمر يأتى فى توقيت مهم للغاية فى ظل الأحداث المتلاحقة والأنشطة المكثفة للفعاليات البارالمبية وهو ما يؤكد الحراك الكبير الذى تشهده مصر حاليا فى النشاط البارالمبى الذى يأتى بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة ومختلف الهيئات المتخصصة فى هذا الأمر وهو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الداعم الأساسى لكل الأنشطة البارالمبية ولأبطالها ويحرص دائما على تكريمهم ومساندتهم ودعمهم بكافة الأشكال .