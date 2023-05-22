محافظ السويس يستقبل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و الأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة.



كما حضر اللقاء كلا من المهندس محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول والكيميائى هشام فتحى رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول وسعيد زكريا رئيس نقابة النصر للبترول و رئيس الاتحاد المحلى لعمال مصر بالسويس و المهندس أيمن حسن مدير شركة أنابيب البترول.



اعرب اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس عن ترحيبه و سعادته بهذه الزيارة ،كما قدم محمد جبران الشكر لمحافظ السويس على بذل الجهد لتحقيق أهداف و طموحات أبناء السويس و تحقيق مزيداً من الاستقرار و التقدم.



و في اللقاء تطرق الحديث حول المشروعات البترولية القومية الضخمة داخل محافظة السويس فهى قاطرة التنمية الحقيقية و أيضا تم مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص بعض الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع البترول.



و في نهاية اللقاء قدم محمد جبران درع النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول للواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس تقديراً و تكريما لسيادته لجهوده و تعاونه الصادق .