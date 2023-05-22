عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يستقبل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

صدى البلد

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و الأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة.


كما حضر اللقاء كلا من المهندس محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول والكيميائى هشام فتحى رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول وسعيد زكريا رئيس نقابة النصر للبترول و رئيس الاتحاد المحلى لعمال مصر بالسويس و المهندس أيمن حسن مدير شركة أنابيب البترول.


اعرب اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس عن ترحيبه و سعادته بهذه الزيارة ،كما قدم محمد جبران الشكر لمحافظ السويس على بذل الجهد لتحقيق أهداف و طموحات أبناء السويس و تحقيق مزيداً من الاستقرار و التقدم.


و في اللقاء تطرق الحديث حول المشروعات البترولية القومية الضخمة داخل محافظة السويس فهى قاطرة التنمية الحقيقية و أيضا تم مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص بعض الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع البترول.


و في نهاية اللقاء قدم محمد جبران درع النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول للواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس تقديراً و تكريما لسيادته لجهوده و تعاونه الصادق .

الأ الات الاتحاد العام لنقابات عمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتحاد العام الاستقرار الإتحاد العام لنقابات البترولي البترولية إله التنمية الحقيقية الجهد الحد الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

في السوبر الإفريقي والبطولة العربية .. كيف ورّط الأهلي والزمالك لجنة المسابقات؟

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير الفائض من الكهرباء لأوروبا للجنة الطاقة

الصحة العالمية تصدم الجميع : الوباء المحتمل يقترب

الضرائب وحجم التبادل التجاري.. اتفاقيات اقتصادية جديدة بين مصر وعُمان ودعم الاستثمارات

مخضرم في الدبلوماسية.. بوتين يعين نائبًا جديدًا لوزير الخارجية الروسي

أخر التطورات في محطة زابوريجيا الأوكرانية.. تحذير خطير من وضع السلامة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ