التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين بشدة الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأدت إلى سقوط ثلاثة شهداء وجرح عدد من المواطنين الفلسطينيين.



وأوضحت في بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية،أن ذلك يشكل امتداداً للجرائم والاعتداءات اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ويستدعي التحقيق والمساءلة.



وحملت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

