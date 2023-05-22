قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار؛ حيث يستقر سعر الدولار اليوم الاثنين 22 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، و تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراء، و30.93 بعد 30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي وبنك مصر اليوم جاء سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

أما بنوك(الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية، فيصل الإسلامى) فسجل يعر صرف الدولار 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو