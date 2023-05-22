خنقوه | تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى انور احمد مؤمن، ووكيل النيابة كمال معتمد شامخ، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى لجلسة 17 يونيو المقبل للمرافعة.



وأحال المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمان وهما " محمد ع ح " و " محمد ا ش " لمحكمة الجنايات لانهما فى غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمداً المجني عليه الطفل " زياد أشرف سعيد علي عطية" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته " هاتف محمول ومبلغ مالى " وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه وقاما باصطحابه إلى حيث مكان مقتله وما أن وصلا رفقته حتى قام المتهم الثاني بإسقاطه أرضاً وقام المتهم الأول بالجلوس عليه صوب قدمه ممسكاً يداه حال قيام المتهم الثاني بالإطباق على عنقه بيده مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.



وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخرتين تاليتى الوصف قد تقدمتها اذ أنهما في ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجني عليه بطريق التحايل بأن قام المتهم الأول بالتربص مستغلاً حداثة سنه طالباً منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثاني بعدما اتفقا سوياً على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين وقام المتهم الأول بجذب هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثاني وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالي وقدره مائة وخمسون جنيهاً كانت بحوزته بعدما هددا إياه باخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا عليه بخنقه حتى الموت.