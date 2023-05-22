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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حريصة على دعم واستقرار الدولة المصرية

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم واستقرار الدولة المصرية وهذا هو شعار اللجنة  فى مناقشة الملفات المتعلقة باللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية".

واستعرض اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، قائلا:" الباب الأول المتعلق بالاجور فى مشروع الموازنة الجديدة يبلغ مليار و820 مليون بواقع 57% من إجمالى الموازنة المخصصة للهيئة، وبزيادة 30 مليون عن موازنة العام 22/23، والمصروفات مليار و395 مليون جنيه بواقع 43% من إجمالى الموازنة بزيادة 45 مليون جنيه عن العام الماضى، وفيما يخص الوقود والزيوت تبلغ 333 مليون جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، فى حين أن المخصصات فى موازنة 22/23 كانت تبلغ 390 مليون جنيه، والتذاكر مقدر لها تقريبا 2 مليون جنيه تقريبا؛ وتكلفة الأصول 372 مليون جنيه بزيادة 67 مليون عن موازنة عام 22/23، وفيما يخص مصروفات الصيانة ربط 23/24 بلغت  2.8 مليون، فى حين انها كانت 5 مليون فى موازنة 22/23 اقل عن العام الجارى بواقع 2.2 مليون جنيه وهذا يعود إلى أن الهيئة تقوم يعمل الصيانة اللازمة فى ورش الهيئة خاصة وأن كانت هذه الصيانة لا تتطلب أجهزة أو جهود غير عادية .

لجنة الادارة المحلية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع الموازنة الجديدة المصروفات مجلس النواب

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