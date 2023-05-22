أخبار السيارات| أنظمة توفر الراحة عند القيادة.. هيونداي ألنترا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القوانين التي تهدف إلي خدمة المواطنين ذوي الإعاقة، ومنها قانون للحصول علي سيارة معفاة تماما من الجمارك، وبالتالي يسعي قطاع كبير من المواطنين ذوي القدرات الخاصة، للحصول علي سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات.

اختفت سيارة رينو داستر فئة الهاتشباك من الأسواق خلال الفترة الماضية، ولكنها ظهرت من جديد خلال هذه الفترة كـ موديل 2023 ولكنها جاءت بزيادة سعرية وصلت الي 100%، وذلك من أجل تعويض الفارق التي اختفت بها .

يشهد سوق السيارات العالمي خلال الفترة الحالية زيادة في أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، ويعود ذلك الي عدة عوامل رئيسية منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الكثير من مكونات السيارات التي تدخل في الصناعة .

يحتوي السوق المصري للسيارات الجديدة علي الكثير من فئات السيارات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وذلك من اجل تلبية رغبات المواطنين للحصول علي سيارات جديدة بتصميم عصري، وتحتوي علي تكنولوجيات متقدمة ومن تلك الطرازات سيارة سيتروين C3 موديل 2023 ، وتنتمي C3 الي فئة السيارات الهاتشباك .

تلعب أنظمة القيادة المساعدة دورا كبيرا في رفع مستويات السلامة والأمان على الطرق السرعة، وبسببها تفادي أصحاب السيارات الكثير من الحوادث التي كانت ستؤدي الي فقدان حياتهم، هذا ما دفع صناع السيارات حول العالم إلى ابتكار وتحديث سيارات تحتوي علي الكثير من وسائل الأمان والمساعدة المتطورة .

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن سياراتها فورد Tourneo Courier الجديدة، التي تنتمي الي فئة السيارات الخدمية، وتعتمد سيارة Tourneo Courier علي بنام الدفع الكهربائي بالكامل .

التقط مصورو التجسس صورا لسيارة هيونداي النترا موديل 2024 الجديدة، وتقدم سيارة النترا من قبل شركة هيونداي الكورية، وتنتمي إلي فئة السيارات السيدان العائلية، حيث تم رصدها أثناء اختبارها في الشوارع العامة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية .



أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن سيارة تويوتا تاكوما موديل 2024 الجديدة، حيث تم تقديم سيارة تاكوما بالعديد من المميزات والتقنيات، بالإضافة الي خيارات المحركات الجديدة المتوافرة بها .