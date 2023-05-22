رينو داستر 2023 تظهر بعد غياب وبسعر جديد| صور

اختفت سيارة رينو داستر فئة الهاتشباك من الأسواق خلال الفترة الماضية، ولكنها ظهرت من جديد خلال هذه الفترة كـ موديل 2023 ولكنها جاءت بزيادة سعرية وصلت الي 100%، وذلك من أجل تعويض الفارق التي اختفت بها .

رينو داستر موديل 2023

جاءت من جديد بزيادات سعرية تتراوح من 436 حتي 445 ألف جنيه، وبالتالي تكون وصلت قيمه الزيادة حتي 100% في سعر السيارة.

سيارة رينو داستر موديل 2023 كانت تباع سابقا قبل اختفاءها بسعر 444 ألف جنيه، ولكنها توافرت الآن كـ موديل 2023 بسعر 880 ألف جنيه و بسعر 950 ألف جنيه .

محرك رينو داستر

مقصورة رينو داستر موديل 2023

تحصل سيارة رينو داستر علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الي 115 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 156 نيوتن/متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك يتكون من 6 سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتستهلك 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مواصفات رينو داستر

رينو داستر موديل 2023

تحتوي سيارة رينو داستر موديل 2023 علي الكثير من التجهيزات التكنلوجية الحديثة منها، جنوط مقاس 16 بوصة، ومثبت سرعة، وشاشة تعمل باللمس، وحساسات ركن، وتكييف يعمل باللمس ثنائي المناطق، ومسند يد، ووسادة هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وبلوتوث، ومدخل AUX، ومقود حركة متعدد الاستخدامات، ومدخل USB، وزجاج كهربائي.

أسعار رينو داستر الجديدة

رينو داستر موديل 2023

الفئة الأولي تباع بسعر 880 ألف جنيه، بدلاً من 444 ألف جنيه، بفارق 436 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 950 ألف جنيه، بدلاً من 505 ألف جنيه، بزيادة 445 ألف جنيه.

