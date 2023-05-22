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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات بسيطة للحصول علي سيارة معفاة من الجمارك| تفاصيل

سيارات بدون جمارك
سيارات بدون جمارك

أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القوانين التي تهدف إلي خدمة المواطنين ذوي الإعاقة، ومنها قانون للحصول علي سيارة معفاة تماما من الجمارك، وبالتالي يسعي قطاع كبير من المواطنين ذوي القدرات الخاصة، للحصول علي سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات.

سيارات لذوي الهمم 

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ويعمل قانون ذوي الهمم علي تنظيم عمليات استيراد السيارات المجهزة طبيًا من خلال مجموعة من الشروط والمستندات الواجب توافرها للموافقة على استيراد السيارة منها .

سيارات مجهزه طبياً 

يوضح موقع صدى البلد الإخباري الشروط  التي يجب توافرها للحصول علي سيارة معفاة من الجمارك لذوي الاحتياجات الخاصة : 

1- الحصول علي بطاقة إثبات للإعاقة والخدمات المتكاملة، وتصدر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي .

2- توافر تقرير طبي من المجالس المتخصصة أو المجلس الطبي المختص المتواجد في الجمرك، ويتضمن البيانات الخاصة، ويحدد مدى الإعاقة لدية ومدي قدرته علي القيادة بنفسة أو من خلال شخص مرافق .

3- مجيء السيارة الفردية من الخارج بشكل مباشر من خلال رسم الشخص ذوي الإعاقة .

4- عدم تجاوز السعة اللترية الخاصة بالسيارة من 1600 سی سی.

5- اذا رغب الشخص ذوي الإعاقة في جلب سيارة سعتها اللترية اكبر من 1600 سي سي فيجب علية دفع رسوم الفروق الضريبية المستحقة للفئة الأعلى .

6- جلب إقرار من الشخص ذوي الهمم يفيد بعدم سابقة تمنعه من الحصول علي إعفاء جمركي للسيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال الـ 5 سنوات الماضية علي طلب الاعفاء .

7- عدم الدمج بين الإعفاءات المشار إليها والإعفاءات المقررة بموجب قوانين أخرى.

8- عدم تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة 

والجدير بالذكر أن القانون شدد على إجازة قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

سيارات بدون جمارك 

علاوة علي ذلك لا يجوز التصرف في السيارة الخاصة بذوي الهمم خلال مدة لا تقل عن 5 سنوات، من تاريخ الأفراج الجمركي عنها .

معفاة من الضريبة الجمركية الضريبة الجمركية ضريبة القيمة المضافة خدمة المواطنين ذوي الإعاقة سيارة معفاة تماما من الجمارك

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