افتتاح مبني مجلس مدينة شرم الشيخ بحضور3 وزراء ومحافظ جنوب سيناء.. صور

صديق للبيئة ومن المباني الذكية

افتتح اليوم مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد أول مبني ذكي وبيئي بحضور ثلاث وزراء ومحافظ جنوب سيناء هم الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمستشار عمر مروان وزير العدل وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ضرورة تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.



ولفت المحافظ الي ان مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة من المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى و التكنولوجى والرقمنة.



افتتاح مبني مجلس مدينة شرم الشيخ.

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