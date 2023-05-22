خبيرة تجميل الغلابة| وصفات من المطبخ تتحدى مستحضرات العناية بالبشرة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، جربة خبيرة تجميل لمساعدة كل النساء على الاهتمام والعناية بالبشرة والشعر خاصة خلال فصل الصيف، بأقل تكاليف باستخدام مواد طبيعية متوفرة في كل مطبخ، وأحيانا تكون هذه المواد مخلفات مثل قشر البيض.

وصفات للتجميل من كل مطبخ

تعد نورهان أباظة، المعروفة باسم "خبيرة تجميل الغلابة"، أحد أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تشارك وصفات للعناية بالبشرة والشعر من المطبخ دون الحاجة لشراء مستحضرات العناية بالبشرة غالية الثمن.

تهدف نورهان إلى توعية النساء حول العالم بأن العناية بالبشرة والشعر يمكن أن تتم بسهولة من خلال استخدام المكونات الطبيعية الموجودة في المطبخ، ولا حاجة لشراء المستحضرات الغالية التي قد لا تعطي نتائج جيدة.

وتشارك وصفات بسيطة وفعالة للعناية بالبشرة والشعر، مثل استخدام قشر البيض كمصدر للكولاجين الطبيعي بدلا من الكريمات الغالية، حيث يحتوي قشر البيض على البروتينات التي تساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يجعلها تبدو أكثر شبابًا ونضارة.

الخضروات والفاكهة بديل لمستحضرات التجميل

وتشارك خبيرة تجميل الغلابة، كما أطلقوا عليها أيضًا وصفات للتخلص من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبقع الداكنة، وذلك باستخدام مكونات طبيعية مثل العسل وزيت الزيتون وعصير الليمون.

وتحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الكثير من النساء حول العالم للحصول على نصائح ووصفات العناية بالبشرة والشعر السهلة والميسورة التكلفة، وذلك للحفاظ على صحة البشرة والشعر بطرق طبيعية وفعالة.

قشر البيض.. بديل كريمات الكولاجين

وتقدم في مقطع فيديو متداول، بديل كريم الكولاجين الحيواني، ويتم عمله بواسطة قشر البيض من البيت لنضار وقفل المسامات والتجاعيد، وقالت في مقطع متداول، بعد تقشير البيض المسلوق يتم طحنه وحفظه في وعاء مغلق، لأنه كولاجين حيواني طبيعي، ويتم وضع مكونات أخرى مثل الأرز المطحون ومعلقة من الزبادي ويتم وضعه كماسك على البشرة".

وقالت أن الترطيب سبب لمكافح الشيخوخة المبكرة للبشرة مع إعطاء بدائل لكل منتج غالي الثمن ولكن من المطبخ، وتنصح بالاهتمام بالتغذية التي تعد سببا في نضارة البشرة والشعر طبيعيا، عبر تناول الأطعمة الصحية وشرب الماء بكميات كافية.