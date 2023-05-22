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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما نيل المطالب بالتمني| حساب الأهلي ينشر صورة جائزة نادي القرن

صدى البلد

وجه الحساب الرسمي للنادي الاهلي رسالة بشأن جائزة نادي القرن المتواجدة في فرع النادي في الجزيرة.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” صورة لجائزة نادي القرن وعلق:" وما نيل المطالب بالتمني.. جائزة لا يمكنك رؤيتها إلا داخل معقل نادي القرن بالجزيرة."

وكان نادي الزمالك قد أرسل خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن أحقيته بجائزة نادي القرن ولكن الفيفا أقر أن الاتحاد الافريقي هو المسؤول عن الأمر فقط. 

 

ويستعد فريق الكرة الأولي بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة يوم ٤ يونيو المقبل على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو على ستاد محمد الخامس بالمغرب.  

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