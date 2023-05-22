إحالة أوراق بديع والبلتاجي وقيادات إخوانية إلى المفتي في قضية أحداث المنصة

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، إحالة 8 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة" لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً..

وحددت لذلك جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم علي جميع المتهمين في القضية مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد .

وجاءت أسماء قيادات جماعة الأخوان المحاليين لفضيلة المفتي كالأتي:



محمد بديع عبد المجيد محمد سامي والسيد محمود عزت ابراهيم ومحمد محمد ابراهيم البلتاجي وعمرو محمد زكي محمد واسامه ياسين عبد الوهاب محمد وصفوت حموده حجازي وعاصم عبد الماجد محمد ماضي ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي.