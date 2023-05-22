الصين تحذر بريطانيا: توقفوا عن الرقص على أنغام أمريكا

قالت السفارة الصينية في لندن، اليوم الإثنين، إن على السلطات البريطانية التركيز على مشاكلها الخاصة، وليس الرقص على أنغام أمريكا.

وقالت السفارة الصينية في بيان: "نحث الساسة البريطانيين على التركيز على المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في بلادهم، وليس الرقص على أنغام أمريكا".

وأضافت أن "الولايات المتحدة وأتباعها يتدخلون عمدا في شؤون الدول الأخرى ويثيرون الصراعات، والصين تدين بشدة الافتراء الخبيث القادم من المملكة المتحدة الذي لا يستند إلى حقائق".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في قمة مجموعة السبع في هيروشيما، إن الصين تمثل التحدي الأكبر في عصرنا للأمن والازدهار العالميين.