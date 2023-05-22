عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تحذر بريطانيا: توقفوا عن الرقص على أنغام أمريكا

الصين وبريطانيا
الصين وبريطانيا

قالت السفارة الصينية في لندن، اليوم الإثنين، إن على السلطات البريطانية التركيز على مشاكلها الخاصة، وليس الرقص على أنغام أمريكا.

وقالت السفارة الصينية في بيان: "نحث الساسة البريطانيين على التركيز على المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في بلادهم، وليس الرقص على أنغام أمريكا".

وأضافت أن "الولايات المتحدة وأتباعها يتدخلون عمدا في شؤون الدول الأخرى ويثيرون الصراعات، والصين تدين بشدة الافتراء الخبيث القادم من المملكة المتحدة الذي لا يستند إلى حقائق".

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

وول ستريت جورنال: أمريكا والغرب يستعينان بإسرائيل لمساعدة أوكرانيا

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في قمة مجموعة السبع في هيروشيما، إن الصين تمثل التحدي الأكبر في عصرنا للأمن والازدهار العالميين.

أمريكا السلطات البريطانية لندن الولايات المتحدة الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

موضوعات متعلقة

السعودية.. إعدام ثلاثة مواطنين لإدانتهم بالالتحاق بمعسكرات "تنظيمات إرهابية" خارج البلاد

قمة خارج الكوكب .. اجتماع سعودي إماراتي فى الفضاء |شاهد

الصحة العالمية تصدم الجميع : الوباء المحتمل يقترب

شاهد.. مشاجرة واشتباكات داخل برلمان كردستان العراق

من هو على أكبر أحمديان الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟

نجوا بأعجوبة.. لحظات مرعبة لسيارة تدهس 3 أطفال في السعودية.. شاهد

وزير الخارجية التركي يتهم منافس أردوغان بالتسبب في انخفاض عدد السياح الروس

اجتماع ليبي بالمغرب ومصير حفتر والقذافي من الانتخابات على الطاولة

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. الاتحاد الأوروبي يستعد لهزيمة بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

فى ذكراها | زيجات مها صبرى .. وقصة تحذير الشعراوي قبل وفاتها

رسالة عاجلة من الجيش السوداني إلى المواطنين بشأن لجان المقاومة

تقديم المدارس التجريبية 2024 .. الرابط والموعد والتفاصيل كاملة

للسيدات.. مفاجأة غير متوقعة للحفاظ على الشعر من التلف بسبب حمام السباحة

نهائي أفريقيا| كهربا جاهز.. صدمة حول الشناوي.. ومصير معلّق لثنائي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ