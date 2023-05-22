بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

بعد أن أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، في أمريكا إصابة أول حالتين لسيدتين بمرض السعفة المعدي المقاوم للأدوية ، وظهرت لديهم تقرحات في الرقبة والأرداف والفخذين والبطن .

وفي هذه السطور، نتعرف علي هذا المرض وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه وفقا لموقع MedlinePlus

ما هو مرض السعفة

هو عدوى فطرية شائعة تنتج عن الفطريات الجلدية؛ حيث تظهر على شكل حلقة وحافة مرتفعة متقشرة على الجلد.

وتنمو هذه الفطريات في مناخ دافئ ورطب؛ لذلك تعد شائعة في المناطق الاستوائية، وبسبب علامتها المميزة يمكن ملاحظتها في الجسم؛ حيث تظهر في معظم مناطق الجلد.

أسباب الإصابة بالسعفة

⁃ السعفة هي فطريات معدية تنتجها طفيليات شبيهة بالعفن تعيش على خلايا الطبقة الخارجية من الجلد

⁃ تحدث حكة نتيجة مجموعة من الفطريات تسمى الفطريات الجلدية، تعيش هذه الفطريات بصورة طبيعية على الجلد ولا تسبب أزمات في العادة.

⁃ يزداد نمو هذه الفطريات في غرف خلع الملابس الدافئة والرطبة والمسابح الداخلية،

⁃ يمكن الإصابة بالسعفة عن طريق لمس شخص مصاب بالعدوى.

⁃ عن طريق لمس الأشياء التي تم استخدامها من شخص مصاب (مثل: المناشف، أو الملابس، أو أغطية السرير، أو الكراسي) التي استخدمها شخص مصاب بالسعفة.

-بعض الحيوانات الأليفة التي يمكن أن تصاب بعدوى فطرية (مثل: الكلاب والقطط) خاصة للأطفال.

⁃ حيوانات المزرعة مثل المواشي عند إصابتها بعدوى، فقد يكون لمس بوابة المزرعة؛ حيث تمر الحيوانات المصابة كافيًا لحدوث الإصابة.

الأعراض

⁃ تظهر بقعًا من تلون الجلد، تكون عادةً على الظهر والصدر والرقبة والجزء العلوي من الذراع، والتي قد تظهر أفتح أو أغمق لونًا من المعتاد

⁃ حكة بسيطة

⁃ تقشير في الجلد

طرق الوقاية من الاصابة بالسعفة

⁃ المحافظة على النظافة الشخصية بغسل اليدين جيدًا باستمرار.

⁃ المحافظة على نظافة الساحات والغرف المشتركة، خاصة في المدارس، ومراكز رعاية الأطفال، والصالات الرياضية، وغرف تبديل الملابس.

⁃ عند ممارسة الرياضة، خاصة تلك التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، فيجب الاستحمام بعد التمرين أو المباراة مباشرة.

⁃ الحفاظ على نظافة الزي الرياضي وغسله بعد الانتهاء من أداء التمارين الرياضية، والحفاظ على نظافة الحذاء الرياضي المستخدم وغسله باستمرار.

⁃ إبقاء الجسم باردًا وجافًا، وتجنب ارتداء الملابس السميكة لفترات طويلة في الطقس الدافئ الرطب؛ لتجنب التعرق المفرط.

⁃ تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؛ لأن الفطريات تتكاثر في الأماكن الرطبة المظلمة.

⁃ تجنب الحيوانات المصابة، وغالبًا ما تبدو العدوى عليها كوجود رقعة من الجلد يكون الفراء عليها مفقودًا.

⁃ عدم مشاركة الأغراض الشخصية كالملابس، أو المناشف، أو مشط وفرش الشعر، أو الأدوات الرياضية، أو غيرها. وعدم اقتراضها من الآخرين