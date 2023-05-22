وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره المغربي تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات

على هامش مؤتمر العمل العربي..

التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، يونس سكورى، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية؛ لبحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التشغيل والتدريب المهنى وتصدير العمالة للدول الأجنبية.

كما شهد لقاء الوزيرين، تبادل الرؤى والأفكار حول إسترايتيجات الدولتين المستقبلية فى تطوير تلك المجالات وتقديم الخدمات للشباب من الجنسين وكيفية تطويعها وفقاً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدين.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (49) الدورة الحالية للمؤتمر المنعقدة في القاهرة، والتي اُفتتحت اعمالها صباح اليوم الإثنين ، تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسادة الوزراء ، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، والسادة ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

ورحب الوزير حسن شحاتة، بنظيره المغربى، مؤكداً على العلاقة الوطيدة التى تجمع بين مصر والمغرب فى العديد من المجالات، وكذلك فيما يخص تبادل الخبرات التى قامت بتنفيذها البلدين فى سبيل تحقيق التنمية.

ونقل الوزير المصري لنظيره المغربي خارطة طريق الدولة المصرية للنهوض بملف العمل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بتعزيز علاقات العمل ،والاهتمام بملف التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ،وحماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج.

من جانبه، قدم وزير الإدماج الاقتصادى المغربي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، وعلى جهوده المستمرة منذ توليه للحقيبة الوزارة والتى كان حريصاً من خلالها على وضع سياسة عمل جديدة للوزارة تهدف من خلالها إلى خلق فرص عمل لائقة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن الحكومة المغربية، وضعت خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج ذات أهمية خاصة في سياق تطبيق النموذج التنموي الجديد، كما جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية وآنية في مجال التشغيل.

واستطرد أن المملكة أطلقت مؤخراً مشروع مدن المهن والكفاءات من 12 مدينة للتكوين والتدريب المهني، وتم إنشاء منتجع تدريبي بقدرة أولية 35 ألف متدرب ومتدربة كل عام في كل التخصصات وفق أحدث أساليب التدريب وأفضل البرامج التدريبية وبرامج اللغات الأجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والبناء ، وكذلك علاقات مشتركة وتعاونية مع العديد من الدول الأوروبية لتصدير العمالة المغربية وغيرها من العمالة الأفريقية اثبتت نجاحها فى العديد من التجارب مع بعض الدول مثل البرتغال وإسبانيا.

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